La tournée de Céline s’agrandit

La tournée Courage de Céline Dion s’accroît. Bien qu’elle soit atteinte d’un virus à la gorge l’ayant contrainte à annuler ses quatre premiers concerts au Centre Bell, la chanteuse a dévoilé jeudi son itinéraire de spectacles en Europe, en plus d’ajouter 17 représentations en Amérique du Nord.

La star poursuivra sa tournée jusqu’en septembre 2020 au minimum. Des arrêts à Londres, Paris, Berlin et Prague sont notamment prévus. Aux États-Unis, des concerts additionnels ont notamment été programmés à New York, Los Angeles, Denver et San Francisco. Au Canada, les villes de Vancouver, Edmonton, Saskatoon et Winnipeg ont subi le même traitement.

Nouveau clip

La machine promotionnelle entourant l’artiste de 51 ans roule à plein régime puisqu’un nouveau clip vient également d’atterrir sur Internet. Il s’agit d’une vidéo pour Imperfections, l’une des trois chansons inédites tirées du disque Courage lancées la semaine dernière.

Filmé en noire et blanc, le clip d’Imperfections, un morceau qui parle d’acceptation de soi, montre Céline Dion prendre la pose dans plusieurs tenues mode hyper glamour, mais aussi retirer son maquillage, jusqu’à apparaître «au naturel» devant l’objectif.

L’album Courage paraîtra le 15 novembre.

Céline Dion doit remonter sur scène le 4 octobre à Montréal.

Ses représentations prévues les 26, 27, 30 septembre et 1er octobre au Centre Bell sont remises aux 18, 19, 21 et 22 novembre.