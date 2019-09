L’art de saisir sa chance

« Mon premier but au PPG Paints Arena [le domicile des Penguins], même si c’était un match hors concours, c’était un beau moment. De voir la foule se lever était spécial. D’ailleurs, ça m’a donné des ailes et la foule m’a vraiment poussé par la suite. J’ai reçu une belle passe sur un revirement et je me suis servi de ma force, mon lancer, pour marquer. Je vais me rappeler longtemps cette soirée. »