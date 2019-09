Le faux scandale du soi-disant blackface de Trudeau

Ce qui nous amène aux médias canadiens-anglais. Ils ont été nombreux à se servir, à satiété, de l’affaire SNC-Lavalin pour remettre en question l’intégrité du premier ministre, le traiter de « faux féministe » et douter de sa défense des nations autochtones. Rebelote avec l’affaire du blackface. Cette fois-ci, on l’a présenté comme un raciste. Rien de moins.

Global News est allé jusqu’à titrer son reportage : « Video shows Trudeau in blackface, in third instance of racist makeup ». (Une vidéo montre Trudeau en blackface, dans un troisième cas de maquillage RACISTE.) Une tentative évidente de conditionner l’opinion.