Les Chœurs de l’Armée rouge à Montréal

Les Chœurs de l’Armée rouge ont regarni leurs rangs depuis l’écrasement d’avion ayant coûté la vie à plus d’une soixantaine de leurs membres, en décembre 2016. Mais cet événement a à tout jamais changé l’ensemble russe, lequel est applaudi à travers le monde depuis 90 ans.

« Les Chœurs de l’Armée rouge, ce sont environ 350 chanteurs, danseurs et musiciens, poursuit-il. Les liens sont très, très forts. Alors, ce ne sont pas simplement des collègues qui sont décédés à ce moment-là, mais des membres d’une famille. Ils ont dû réunir leurs forces pour se relever et continuer, mais ç’a demandé beaucoup de travail. »

« C’est une chanson qui a d’abord été écrite pour les jeunes soldats dans les champs de bataille, explique Thierry Wolf. Les paroles sont en russe, mais l’émotion est toujours très forte, même si on n’en comprend pas le texte. »

On pourra entendre Quand passent les cigognes, en plus de classiques du répertoire russe et incontournables chansons des Fêtes, lorsque l’ensemble vocal débarquera à Montréal en décembre. Isabelle Boulay se joindra au groupe pour interpréter quatre titres qui devraient être sélectionnés sous peu.