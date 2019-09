Les citoyens de Québec insatisfaits du déneigement et de la réparation des nids-de-poule

Globalement satisfaits des services offerts par la Ville de Québec, les citoyens de la Capitale-Nationale accordent toutefois de mauvaises notes au déneigement et à la réparation des nids-de-poule, selon un sondage Léger.

Il s’agit là d’un des principaux constats d’un coup de sonde mené par Léger en juin dernier, sur le Web, pour le compte de la Ville de Québec. Quelque 1001 personnes, résidant dans les six arrondissements de la municipalité, y ont répondu. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,1%, 19 fois sur 20.

Le déneigement des trottoirs obtient la maigre note de 5,6/10 et le déneigement des rues recueille, quant à lui, à peine 6/10. En isolant les réponses des résidents de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, on passe même sous la moyenne (4,9/10).

Le maire Labeaume s’est malgré tout dit «très satisfait» du résultat du sondage, y compris dans sa portion consacrée au déneigement. Il a même maintenu que Québec est une des villes «les mieux déneigées au monde (...) Les efforts qu’on fait ici sont phénoménaux».

Malgré ces résultats, seule une minorité de citoyens (36%) préconise d’augmenter le budget investi dans le déneigement, contre 56% qui préfèrent que les sommes investies actuellement soient maintenues.

En ce qui a trait à la réparation des nids-de-poule, la note globale des citoyens est de 4,6/10. «C’est notre secteur le plus faible malgré nos efforts. C’est quelque chose qui est très sensible», a fait savoir Martin Lefebvre, directeur du Service de l’interaction citoyenne.

Assez étonnamment, la collecte des ordures obtient la bonne note de 8/10, malgré l’explosion du nombre de plaintes citoyennes entre 2017 et 2018. «C’est un score qui nous réjouit», a admis M. Lefebvre en rappelant que les plaintes touchaient seulement 1% des millions de levées d’ordures annuelles.

On précise par ailleurs que les citoyens de La Cité-Limoilou sont, de façon générale, «moins satisfaits de plusieurs services» municipaux comme la délivrance de permis de construction ou de rénovation, le niveau de bruit, la conservation du patrimoine, la propreté du quartier ou les écocentres.

Satisfaction globale

De façon plus générale, les citoyens de Québec se disent satisfaits des services offerts par la Ville en lui accordant la note moyenne de 7,1/10. «Ce résultat est d’autant plus satisfaisant que 68% d’entre eux admettent avoir des attentes élevées», explique Léger dans son analyse statistique.

Sans surprise, le Service de protection contre les incendies et le Service de police obtiennent les meilleurs résultats avec 8,7/10 et 7,8/10 respectivement. «Ces notes sont significativement plus élevées que la Norme Léger pour les villes de même taille. Les citoyens disent d’ailleurs se sentir très en sécurité à Québec. Ils accordent une note de 8,3/10 à leur sentiment de sécurité dans la ville», écrit Léger. D’après le sondeur, la principale source d’insécurité est la sécurité routière et la conduite dangereuse (21%).

Outre les pompiers, les bibliothèques municipales obtiennent la très bonne note de 8,4/10 tout comme la qualité de l’eau potable (8,3/10) et l’éclairage public (8,1/10).

Il s’agit du premier sondage de ce genre réalisé pour le compte de la Ville de Québec. Il sera réalisé à chaque trimestre pendant deux ans. Le coût des huit sondages tourne autour de 100 000 $.