Les Cowboys Fringants dévoileront leur nouvel album le 4 octobre

Les Cowboys Fringants sont de retour avec un 10e album de chansons originales en carrière, un premier depuis la sortie d’«Octobre» en 2015.

La bande à Karl Tremblay lancera son nouvel effort «Les antipodes» le 4 octobre. Comprenant 10 pièces, l’opus a été réalisé par Gus van Go et Werner F.

Les admirateurs de la formation engagée pourront découvrir l’extrait «L’Amérique pleure» le 3 octobre. Des titres comme «D’une tristesse», «Les maisons toutes pareilles», «Ici-bas», «Sur mon épaule» et «La traversée de l’Atlantique en 1774» pourront être écoutés dès le lendemain.

Les deux prochaines années de Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras s'annoncent chargées. Habitués d’enchaîner les spectacles à un rythme soutenu, les musiciens sont attendus à maintes reprises au Québec dès le début du mois de novembre, et dans l’Europe francophone (France, Suisse et Belgique) à compter de mars 2020.

Ils doivent notamment faire bouger le public du Grand Théâtre de Québec le 29 novembre et celui du MTelus moins d’un mois plus tard, le 27 décembre. On consulte la liste complète des spectacles prévus à leur horaire en se rendant à l’adresse cowboysfringants.com .