Les Républicains demeureront-ils solidaires?

S'il est possible d'entretenir des doutes sérieux sur les chances des élus démocrates de mener à terme une procédure qui aurait pour effet de destituer Donald Trump, c'est que depuis le début de sa présidence les troupes républicaines sont demeurées solidaires. Les quelques rares dissidents ont payé le prix fort, souvent au détriment de leurs chances de réélection.

Encore aujourd'hui il a été possible de constater que quelques élus cachaient mal leur colère ou leur désaprobation, mais ils ont tôt fait de modérer leurs ardeurs. Le sénateur Johnson, dont la photo coiffe ce billet, est un de ceux là. Non seulement doit-on serrer les rangs chez les Républicains, mais tous sont biens conscients que la bataille qui s'engage en sera une de l'opinion publique. Impossible d'ignorer l'échéance électorale qui approche tout en sachant fort bien qu'une poignée d'États feront la différence. Il faut donc se montrer convaincu et afficher un front uni.

Je vous redirige ici vers le site POLITICO dont un article décrit bien l'état d'esprit de certains élus et la stratégie médiatique que les membres de la formation politique vont adopter.

J'aime bien utiliser régulièrement des caricatures, mais je ne vous cacherai pas qu'une majorité de caricaturistes dépeignent le président et son administration de manière sombre. Je suis bien conscient de cette réalité et je tenterai de varier mes sources. Celle de ce soir est de RJ Matson qui dessine pour Roll Call.