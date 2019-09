L’Impact est toujours en vie en MLS!

L’Impact est toujours dans la course aux éliminatoires dans la Major League Soccer (MLS). Le Revolution a gâché sa chance d’éliminer le onze montréalais avec un verdict nul de 2-2 contre les Timbers, mercredi soir, à Portland.

S’il avait gagné, le Revolution (10-10-12) compterait maintenant 44 points, soit sept de plus que l’Impact (11-17-4). Comme il reste seulement deux matchs au Bleu-Blanc-Noir d’ici la fin du calendrier, il lui aurait été mathématiquement impossible de devancer le Revolution. Mais au grand plaisir de l’Impact, ça ne s’est pas produit.

Pour la septième et dernière place disponible, ça se joue entre l’Impact, le Revolution et le Fire de Chicago.

Le Fire a rendez-vous avec le TFC ce samedi. Pendant ce temps, l’Impact affrontera Atlanta United. Cet affrontement sera diffusé à TVA Sports à compter de 17 h.

Six équipes sont déjà qualifiées pour les éliminatoires : le New York City FC, Atlanta United, l’Union de Philadelphie, D.C. United, les Red Bulls de New York et le Toronto FC.

Si jamais l’Impact ne parvient pas à ses fins, il pourra au moins se consoler avec le Championnat canadien. La troupe de Wilmer Cabrera a obtenu son billet pour la Ligue des champions à la suite d’un gain aux tirs de pénalité contre le Toronto FC en grande finale.

