L’infirmière qui rêve aux Jeux olympiques

Au CLSC de Saint-Polycarpe, on surveillera du coin de l’œil les championnats mondiaux d’athlétisme vendredi. « Leur » infirmière Mélanie Myrand s’engagera dans le marathon et dans la chaleur de Doha au Qatar, une autre étape étonnante pour cette femme initiée sur le tard à l’épreuve de 42 km et qui se permet de rêver aux Jeux olympiques.

Le nom de cette infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne circule de plus en plus dans les milieux de la course à pied au Canada.

Au premier jour des mondiaux vendredi, le marathon féminin, dont le coup d’envoi sera donné à 23 h 59 pour échapper à la fournaise et au soleil de la péninsule arabique, sera seulement le cinquième dans sa vie.

Progression énorme

Mélanie Myrand aura 34 ans le 7 octobre et elle joue avec l’élite mondiale, même si elle ne s’investit à fond dans son sport que depuis 2016. Sa progression fulgurante le révèle : depuis son chrono de 3 h 4 min 55 s à son premier marathon à Montréal en 2014, elle a couru son quatrième en 2 h 33 min 20 s en avril dernier à Rotterdam pour se qualifier pour ces championnats du monde. Un bond énorme.

« Il fallait que je fasse un choix entre Toronto [le 20 octobre] et les mondiaux. Je ne pouvais pas dire non aux mondiaux parce que c’est une opportunité unique de courir avec les meilleures coureuses au monde », nous dit l’athlète de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, jointe la semaine dernière à Barcelone durant un stage d’entraînement.

Tokyo... ou Paris

L’infirmière la plus en forme au Canada croit au défi de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, sinon à ceux de Paris en 2024. Mais cette récompense repose sur des conditions. Pour espérer s’élancer au marathon olympique en 2020, la Québécoise devra réussir, d’ici au 31 mai, le standard de 2 h 29 min 30 s.

« C’est un objectif réaliste, mais il faudra que je retranche quatre minutes à ma meilleure performance. C’est quand même un gros défi », reconnaît-elle.

Selon où elle se situe parmi les candidates canadiennes, elle pourrait cibler un ou deux marathons en Europe pour tenter le coup au printemps prochain, dont encore celui de Rotterdam. Si elle devait oublier Tokyo, même l’appel de la maternité autour de 2021 ne la fera pas dévier de son objectif pour les Jeux suivants.

« Plusieurs coureuses élites ont même obtenu des records personnels deux ans après avoir eu un enfant. C’est sûr que ce ne sera pas facile, mais il me suffira d’être bien organisée. »

► Trois autres Québécois figurent parmi les 53 athlètes canadiens aux mondiaux, du 27 septembre au 6 octobre : Mathieu Bilodeau (marche 50 km), Aiyanna Stiverne (400 m et relais 4 X 400 m) et Katherine Surin (relais 4 X 400 m), la fille de l’ex-sprinteur Bruny.

Une carrière tardive qu’elle ne regrette pas

Titulaire d’une maîtrise en sciences infirmières, Mélanie Myrand a mis du temps avant de se lancer à fond dans une carrière en course à pied.

« Je ne me considère pas encore une experte en marathon », tient-elle à préciser.

Il n’y a aucun regret en elle de ne pas avoir lancé sa carrière de coureuse plus tôt qu’à l’âge de 30 ans. Son horaire de travail de trois jours par semaine au CLSC de Saint-Polycarpe, en Montérégie, lui procure de la latitude pour avaler des kilomètres d’entraînement. C’est beaucoup mieux que lorsqu’elle bossait la nuit aux soins intensifs à l’Hôpital général de Montréal, souvent debout, dans des conditions pas toujours idéales pour reposer les jambes d’une marathonienne.

« J’aime l’équilibre de travailler en même temps que je peux m’entraîner. Tout le monde doit trouver son chemin, et moi, c’était celui-là. Je suis contente parce que j’ai un bon emploi, surtout quand on sait qu’il n’y a pas beaucoup d’argent à faire en course à pied. Je peux vivre ma passion pour la course à pied pendant que mon travail m’amène à soigner des gens. Et ça, c’est ma contribution à la société. »

Encore du temps

Mélanie Myrand s’imposera une rude commande au marathon des championnats du monde d’athlétisme, vendredi. Son meilleur chrono à vie de 2 h 33 min 20 s la place au 43e rang parmi les 73 concurrentes, dont celui souverain de 2 h 17 min 8 s de la Kényane Ruth Chepngetich.

Peu importe. Elle a encore le temps, croit-elle, pour progresser dans cette épreuve des plus sélectes.

« On apprend à chaque marathon. J’ai du travail à faire pour apprendre à faire une course plus constante et ça, ça prend des années. On peut faire seulement un ou deux marathons par année si on veut bien les faire. Et moi, selon les marathons que je choisis, je sais que la chaleur ou le temps froid ajoute des minutes. Il faut donc que je trouve la journée parfaite et demeurer en santé.

« Il y a des athlètes qui courent des marathons jusqu’à l’âge de 40 ans, alors il me reste quelques années. Il n’y a pas d’urgence. »