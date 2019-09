L’ombre de SNC-Lavalin revient en campagne

MONTRÉAL – Le chef conservateur Andrew Scheer a profité de sa visite à Montréal jeudi pour ramener sur le tapis la question de l’éthique en politique réclamant plus d’imputabilité et de transparence, notamment sur le dossier de la firme montréalaise SNC-Lavalin, accusée de fraude et corruption.

«On ne demande pas à un premier ministre d’être parfait, mais on s’attend à ce qu’il soit franc et honnête», a lancé M. Scheer dans une charge contre son adversaire libéral Justin Trudeau.

M. Scheer a ainsi promis que son gouvernement mettra en place «une enquête judiciaire sur le scandale de corruption» de M. Trudeau. Il est d’avis que ce dernier n’a jamais eu l’intention de faire toute la lumière.

L’affaire SNC-Lavalin a éclaté le 7 février, après un reportage du quotidien «The Globe and Mail», qui alléguait que le premier ministre et son entourage auraient fait de l’ingérence politique auprès de l’ex-ministre démissionnaire Jody Wilson-Raybould pour la convaincre d’aider la firme d’ingénierie à éviter un procès criminel lorsqu’elle était à la tête de la Justice.

Le géant québécois de l’ingénierie est accusé de fraude et de corruption pour avoir versé 48 millions $ en pots-de-vin à des responsables libyens dans le but d’obtenir des contrats gouvernementaux.

Justin Trudeau a toujours nié avoir mal agi, soulignant que ses interactions ainsi que ceux de son entourage n’avaient rien d’anormales.

«Sans une éthique irréprochable, aucun gouvernement, aucun premier ministre ne peut prétendre représenter dignement la population canadienne», a dit jeudi le chef conservateur. Il n’a pas voulu s’avancer à dire que Justin Trudeau a commis un crime ou non, estimant que c’est à la Gendarmerie royale du Canada de statuer. Il n’a pas voulu aussi détailler ces accusations de corruption.

Andrew Scheer estime qu’en matière d’éthique, «depuis 15 ans, le Parti libéral n’a aucune crédibilité». Il est revenu sur le scandale des commandites, «le plus gros scandale politique de l’histoire du Canada » et bien évidemment le dossier SNC-Lavalin, pour lequel il a été blâmé par le commissaire à l’éthique.

Au cours du même mandat, Justin Trudeau a aussi violé la Loi en se rendant sur l’île privée de l’Aga Khan pour des vacances familiales, a rappelé M. Scheer. «M. Trudeau vous n’êtes pas apte à gouverner», a-t-il dit.