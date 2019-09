Présence incertaine de Vladislav Kotkov

Ayant pris part aux pratiques de l’équipe, Kotkov est bien de retour dans l’entourage des Saguenéens depuis mardi, mais on ignore toujours si ce dernier sera en uniforme pour le match de vendredi soir.

Malgré l’incertitude pour la partie de vendredi soir, l’espoir des Sharks fera tôt ou tard son entrée avec les Sags cette saison et Jean se voit ravi de l’arrivée du joueur offensif avec l’équipe.

« C’est un autre bon joueur, il arrive avec l’expérience d’un camp professionnel et il entamera sa troisième saison avec nous. Il va sans aucun doute vouloir connaître une très grosse saison afin de pouvoir accéder aux rangs professionnels l’an prochain et c’est toujours plaisant de retrouver un gars avec qui on a travaillé dans les années antérieures.