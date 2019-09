Les dates marquantes de Crosby dans la LHJMQ

Sidney Crosby a été l’un des joueurs les plus spectaculaires de l’histoire de la LHJMQ. Dès son premier match jusqu’à la finale de la Coupe Memorial, il a été une menace pour les gardiens adverses. Le Journal de Montréal vous propose une dizaine de dates marquantes du passage de Crosby avec l’Océanic de Rimouski.

Journée de repêchage dans la LHJMQ. Malgré quelques rumeurs de transaction, l’Océanic garde sa sélection et jette son dévolu sur Sidney Crosby. L’organisation du Bas-St-Laurent sait qu’elle vient de mettre la main sur un joueur qui aura un impact immédiat.

Avec une performance de six points contre les Olympiques de Gatineau, Crosby atteint le plateau des 100 points à l’âge de 16 ans. Il rejoint un club sélect dont font notamment partie Vincent Lecavalier et Mike Bossy.

Et de 100 !

Premier match dans le circuit Courteau pour « Sid the Kid ». Il ne rate pas sa rentrée au niveau junior. Lors du match à Rouyn-Noranda, il inscrit un tour de chapeau naturel pour faire gagner l’Océanic qui tirait de l’arrière après deux périodes.

Crosby devient le meilleur pointeur de 16 ans de l’histoire de la LHJMQ. Dans un match contre Lewiston, il amasse six points pour dépasser Normand Dupont qui en avait obtenu 125 lors de la saison 1973-74. Il finira la saison régulière avec un total de 135 points, dont 54 buts.

Après avoir établi plusieurs records pour un joueur de 16 ans, Crosby est honoré en grande pompe par la LHJMQ, mais aussi par la Ligue canadienne de hockey (LCH). À Montréal, il repart avec six trophées au Gala des Rondelles d’Or. Un peu plus tard, il en récoltera trois lors du banquet des trois ligues juniors au pays. On aura droit au même scénario lors de l’année suivante.