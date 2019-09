The Last Of Us Part II est «comme jouer aux échecs»

«C'est comme jouer aux échecs.»

C’est ainsi que Emilia Schatz, coconceptrice en chef du jeu, envisage les combats de The Last Of Us Part II.

«Pour moi, se lancer dans [ce nouveau projet] tenait presque du syndrome de la page blanche. Non seulement les consoles [NDLR: PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro] nous permettent de mettre en scène des affrontements à plus grande échelle, mais on devait également revoir l’intelligence artificielle des ennemis, car ceux-ci n’avaient plus à “exister” qu’au sein d’endroits étroits. Je dirais donc que les [escarmouches] de Part II sont plus stratégiques.»

Toujours à propos de la violence de cette suite à The Last Of Us, Mme Schatz fait valoir qu’elle est essentielle à la trame de Part II.

«On y explore la haine, mais aussi ses impacts. Comment la violence, par exemple, en engendre davantage. Ces combats ne sont pas mis en scène de façon cool et son plein de conséquence. D’où l’idée, justement, d’avoir les membres de la milice communiquer entre eux lorsqu’ils pistent Ellie. D’où leurs commentaires, aussi, selon les différentes approches de notre héroïne. On voulait également donner plus de profondeur au “camp adverse” du même coup. The Last Of Us Part II n’est pas qu’un monde en noir ou blanc», conclut-elle, glissant que l’intrigue est aussi riche en moments tendres.

À noter: le jeu aura différents degrés de difficulté et on n’y incarnera qu’Ellie, selon Mme Schatz (bien que cette vidéo pointe vers l’inverse).

Le jeu étant déjà incroyablement ambitieux, la coconceptrice laisse entendre qu’il n’aura pas de mode multijoueur (contrairement à ce que cet article fait pourtant valoir).

Est-ce bien la vérité? Est-ce que Naughty Dog cache quelques cartes dans son jeu? À suivre!

The Last Of Us Part II sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro dès le 21 février 2020.

NDLR: Les frais du voyage de presse ont été couverts par PlayStation