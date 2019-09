Tous dehors pour sauver la planète

« Tout l’équipage sera rassemblé, a confirmé Mélanie Maynard au Journal. C’est notre fiction qui devient malheureusement réalité. Quand la série a vu le jour, il y a plus de 20 ans, les préoccupations climatiques étaient déjà présentes, mais c’est certain que maintenant, ça prend des proportions alarmantes. »

Parmi ceux-ci, l’auteure Sarah-Maude Beauchesne a mentionné que l’environnement était « le centre de mon univers en ce moment ». « Je fais trop d’écoanxiété et j’ai vraiment peur de la fin du monde. Cela m’habite tous les jours, au quotidien. Je remets même en question ma volonté d’avoir des enfants à cause des changements climatiques. Je mets un frein à cette envie-là parce que j’ai trop peur de ce qui peut arriver à la planète. C’est vraiment sérieux pour moi. »

Le comédien Félix-Antoine Tremblay y sera lui aussi, en tant qu’ambassadeur de Mammouth, un événement qui souligne les gestes inspirants et positifs que les jeunes posent dans la société. « On se rend compte que l’environnement et la planète sont au cœur de leurs idéaux et des enjeux qui sont les plus importants. »