Une belle gang...

J’ai eu le plaisir d’accompagner, le 19 septembre dernier, un groupe de 24 golfeurs de la région de Québec qui s’offrent, chaque année, un voyage de golf à La Malbaie. Le groupe, qui s’était donné rendez-vous dès 6 h 30 pour le départ de Québec, fut accueilli par Jacques Goupil, notre chauffeur de la compagnie Autobus Auger. Après un arrêt pour déjeuner à Baie-Saint-Paul, le groupe était rendu un peu plus tard au Manoir Richelieu, prêt pour le golf. Je vous ferai grâce des résultats (golf et/ou casino), mais le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Je ne pourrai malheureusement pas tous les nommer (la photo est sur cette page), mais permettez-moi de saluer mes partenaires de jeu : Gaétan Leroux, Mike Falardeau et Michel Dauphinais.

Le groupe des 24

Photo courtoisie

Voici mon groupe de golfeurs qui s’est offert une petite virée golf/bouffe dans la magnifique région de Charlevoix, le 19 septembre dernier, avec des arrêts au golf et au casino du Manoir Richelieu. Organisé par Serge Léger et Jean-Bertin Gingras, ce voyage de golf annuel a permis à certains de repartir plus riches avec la remise de quelques bourses en argent et quelques gains au casino.

55 ans de mariage

Photos courtoisie

Jacques Laforest et Rita Fortier, de Lévis (Pintendre), célèbrent aujourd’hui leur 55e anniversaire de mariage. M. Laforest est reconnu mondialement (YouTube) comme joueur d’accordéon. Le couple a deux enfants (Daniel et Lynda) et autant de petits-enfants, Myriam Godbout et Damien Laforest.

Conduire une électrique

Photo courtoisie

C’est à son bureau de Sainte-Marie (Beauce) que l’entreprise Vachon, École de conduite supérieure, entreprise familiale fondée en 1983, a présenté récemment sa toute dernière acquisition, une Tesla Model 3, berline, entièrement électrique. Animée par sa conscience environnementale, l’équipe a d’ailleurs amorcé l’électrification complète de sa flotte en décembre 2018, afin de prioriser l’utilisation d’énergies propres. La Tesla est le troisième véhicule électrique disponible de l’École. De gauche à droite, sur la photo : Marcel Vachon, vice-président ; Lise Champagne, présidente-directrice générale ; et Samuel Vachon, directeur adjoint.

25 ans de passion

Photo courtoisie

Mon ami Sylvain Boudreau, conférencier (Le Moi Inc.), célèbre ses 25 ans de carrière. Il en profitera ce soir pour tenir (sur invitation) un événement (cocktail dinatoire et présentation) à la Scène Lebourgneuf afin de souligner l’occasion, et surtout pour remercier toutes les personnes qui ont contribué aux succès des Conférences Sylvain Boudreau (CSB) depuis le début de l’aventure en 1994. Sylvain, qui a donné en carrière plus de 4000 conférences à travers le Québec et le Canada, en profitera pour procéder au lancement de son nouveau livre Ma passion : conférencier – Les coulisses de 25 ans de succès. Le livre (photo) sera en vente en grande primeur pendant la soirée et, pour chaque copie vendue, un montant de 5 $ sera remis à la Fondation Le Grand Chemin

Anniversaires

Photo courtoisie

Anthony Kavanagh (photo), humoriste québécois, 50 ans... Serena Williams, championne américaine de tennis, 38 ans... Melissa Sue Anderson, actrice américaine (La Petite Maison dans la prairie) 57 ans... Marie Tifo, comédienne, actrice de cinéma québécoise, 70 ans... Olivia Newton John, chanteuse australienne née en Angleterre, 71 ans... Louise Beaudoin, femme politique, ex-députée indépendante de Rosemont, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie, WireImage

Le 26 septembre 2017. Barry Dennen (photo), 79 ans, acteur et scénariste américain... 2016. Nicol Tremblay 67 ans, avocat et maire d’Alma au Lac-Saint-Jean, de 1987 à 1991... 2013. Denis Brodeur, 82 ans, photographe et père de l’ex-gardien de but de la LNH Martin Brodeur... 2010. Joseph (Jos) Dubé, 77 ans, ex-conseiller publicitaire radio (CKCV, CHRC) et télé de Québec... 2008. Paul Newman, 83 ans, légendaire acteur américain... 2007. André Coutu, 76 ans, ex-directeur général du Club Entrain à Sainte-Foy.