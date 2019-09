Visite des Huskies: déjà des retrouvailles pour Bibeau

À peine quatre mois après avoir soulevé la coupe Memorial avec les Huskies, le nouveau capitaine des Remparts, Félix Bibeau, vivra des retrouvailles émotives vendredi soir.

Les Remparts croiseront le fer deux fois plutôt qu’une vendredi et samedi face aux champions de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial.

Bibeau, qui amorce sa dernière campagne chez les juniors après trois ans à Rouyn-Noranda, cachait mal sa fébrilité à quelques heures de ce rendez-vous unique.

«Ça va être un match spécial. Il va falloir que je reste concentré. Oui, j’ai 20 ans, mais je n’ai jamais vécu ce genre de match là où j’affronte mon ancienne équipe. Il va falloir que j’utilise mon expérience acquise lors des dernières séries et à la Coupe Memorial. Quand la rondelle va tomber, il faudra que j’oublie tout ça et que je me concentre sur ce que j’ai à faire», a-t-il assuré, jeudi.

Bibeau ne se fera toutefois pas de mauvais sang en anticipant la journée des mois d’avance, puisqu’il réglera ce dossier dès la deuxième semaine du calendrier régulier.

«Ça va être fait. En plus, c’est un programme double et samedi, ce sera déjà oublié, mais j’ai passé de belles années là-bas et ça va être le fun. Il reste peut-être une douzaine de joueurs et on va peut-être se texter ce soir [jeudi soir], mais il n’y aura pas d’amis sur la glace», a ajouté l’espoir des Islanders de New York.