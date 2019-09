17 nouveautés déco d’Urban Outfitters pour mettre un peu de «boho» dans votre appart

Le changement de saison nous donne souvent envie de revoir sa décoration.

La section maison d’Urban Outfitters fait partie de ces endroits où il est impossible de repartir les mains vides. C’est le paradis de la déco «boho». Vous allez voir, cette saison, on met un peu de côté le «boho chic» et on y va plus dans le rétro avec des couleurs plus vives et des motifs fleuris!

Voici donc sans plus attendre 17 produits déco à vous procurer dès maintenant:

1. Ce duo de pochettes en cuir – 22$

site web Urban Outfitters

2. Tapis de bain crocheté – 49$

site web Urban Outfitters

3. Ce mobile géométrique – 42$

site web Urban Outfitters

4. Ce coussin décoratif tout brodé de Lea Care – 59$

site web Urban Outfitters

5. Cette jardinière empilable Areaware – 104$

site web Urban Outfitters

6. Ce tapis touffeté Laurel Hilo – à partir de 49$

site web Urban Outfitters

7. Cette impression colorée «Stay Rad» de Phirst – à partir de 24$

site web Urban Outfitters

8. Coussin décoratif en velours à fleurs – 59$

site web Urban Outfitters

9. Ce panneau de fenêtre en macramé à frange – 104$

site web Urban Outfitters

10. Verre avec imprimé «vintage» – 10$

site web Urban Outfitters

11. Drapeau mural «Love Conquers» – 34$

site web Urban Outfitters

12. Rideau orangé avec glands décoratifs – 72$

site web Urban Outfitters

13. Ensemble de crochets – 34$

site web Urban Outfitters

14. Reproduction artistique Jivin de Seventy Eight – à partir de 24$

site web Urban Outfitters

15. Lumière suspendue en forme de tulipe – 119$

site web Urban Outfitters

16. Tapis de bain champignon – 49$

site web Urban Outfitters

17. Housse de couette en coton – à partir de 139$