CLOUET, Claude Verville



Aux soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 21 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Claude Verville, épouse de feu monsieur Odilon Clouet. Née à Québec, le 11 septembre 1930, elle était la fille de feu dame Germaine St-Michel et de feu monsieur Wilfrid Verville. Elle demeurait à Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Verville laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Jacques Milliard), Christine (feu Reynald Tremblay, André Côté), Michèle, Renée; ses petits-enfants: Isabelle, Anne (Jos Verridjt) et Véronic Tremblay, David Clouet-Côté (Tania Lemieux), Vicki Clouet-Côté (Antoine Gélinas-Beaulieu) et leur père Daniel Côté; ses arrière- petits-enfants: Jonathan (Erika St-Hilaire), Olivier, Jules, Margot; son arrière-arrière-petit-fils Edouard; ses frères et sœurs: Colette (Al Emmons), Denise (feu Germano Mazzi), Raymond (Pierrette Brown), Lise (Gilles Brousseau), Michel (Andrée Goulet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Lucille (François Auclair), Louisette (Donat Leclerc), André (Gemma Lavoie), Jean-Paul (Monique Brousseau) et la belle-sœur de: Véronique Clouet, Jeannette Clouet, Jacqueline Clouet (Henri Letarte), Marcel Clouet, tous décédés. La famille remercie toute l'équipe des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (FAIS) (soins palliatifs du C.H. Charlesbourg), Site: www.fondationfais.org, Téléphone: 418-691-0766. Les funérailles sont sous la direction de