Arslanbek Makhmudov : 42 livres de plus que son adversaire

Affichant un poids de 262,8 lb à la pesée, Arslanbek Makhmudov pourrait terrasser son adversaire mexicain Julian Fernandez, samedi après-midi, au Casino de Montréal.

Fernandez (13-1-0, 10 K.-O.) concède 42 lb à Makhmudov (8-0-0, 8 K.-O.). Il a pour sa part fait osciller l’aiguille de la balance à 220,8 lb, vendredi.

Les deux boxeurs étaient plutôt calmes au moment de se retrouver pour la pesée. Champion WBC continental des Amériques des poids lourds, Makhmudov même offert une chaude poignée de main à son rival mexicain.

Face à Hernandez, qui a gagné ses deux derniers duels par K.-O., Makhmudov aura l’occasion de s'approprier la ceinture NABF.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA SPORTS / AGENCE QMI

Au préalable, le boxeur d’Eye of the Tiger Management devait affronter Tshibuabua Kalonga (9-0, 5 K.-O.), champion d’Afrique, mais le Congolais n’a pu obtenir son visa dans les délais requis et il a dû déclarer forfait.

«Il y a eu une adaptation technique et stratégique à faire. Il nous restait deux semaines, donc ce n’est pas la fin du monde, a commenté l’entraîneur Marc Ramsay à TVA Sports, peu après la pesée.

«On a eu un certain travail à effectuer, car ce n’est pas le même type de boxeur. C’est le même niveau de boxeur, mais pas le même style.»

Le fait d’avoir un enjeu au combat représente une motivation supplémentaire pour Makhmudov.

«Quand Camille nous a annoncé que le titre NABF était ajouté, on était content. C’est un problème, mais c’est un beau problème.»

Plusieurs boxeurs mieux classés que Fernandez ont refusé de venir à Montréal, dont Bogdan Dinu (18-2-0, 14 K.-O.), Chris Arreola (38-6-1, 33 K.-O.) et Bryant Jennings (24-4-0, 14 K.-O.).

«Je m'en fous de mes adversaires, je suis prêt pour n'importe qui, a lancé Makhmudov. La seule chose qui compte, c'est de gagner et de détruire mes adversaires.»

«Un adversaire dangereux» pour Germain

En demi-finale, Mathieu Germain (17-0-1, 8 K.-O.) se frottera au Mexicain Uriel Perez (18-4-0, 16 K.-O.).

Comme toujours, le Québécois compte utiliser sa vitesse face à un rival moins rapide. Mais il se méfie tout de même d’Uriel.

«C’est un adversaire dangereux, mais il a les mains lourdes, alors je devrai rester allumé et vigilant.»

Lexson Mathieu (5-0-0, 4 K.-O.) et Artur Ziyatdinov (10-0-0, 8 K.-O.) seront aussi en action samedi soir.

L'adversaire de Mathieu, le Mexicain Juan Sergio Torres (7-8-0, 6 K.-O.), s'est incliné par décision unanime devant Vincent Thibault en début d'année. Mathieu espère quitter le ring en santé puisqu'il se battra aussi à Québec dans moins d'un mois.

Quant à Ziyatdinov, il se mesurera à l’Américain Darnell Boone (24-24-5, 13 K.-O.), qui a déjà fait la limite contre Jean Pascal en 2006 et qui a affronté Adonis Stevenson à deux reprises, en 2013 et en 2010.