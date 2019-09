Barrage routier pour la lutte contre l’Alzheimer

La semaine dernière, La Société Alzheimer de Québec a tenu un barrage routier pour sensibiliser la population et amasser des fonds à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. Des bénévoles se sont rassemblés à neuf intersections de Québec, le jeudi 19 septembre, ainsi qu’à La Malbaie et Baie-Saint-Paul, le 21 septembre, pour collecter les fonds. Au total, 14 970 $ ont été recueillis pour soutenir la mission de l’organisme.

Rappelons que la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer avait lieu le 21 septembre dernier. La Société Alzheimer de Québec en a profité pour rappeler que plus de 141 000 personnes sont atteintes d’une maladie cognitive au Québec. L’organisme soutient que d’ici 15 ans, près de 1,4 million de personnes seront touchées au pays. La mission de la Société consiste à venir en aide aux 30 000 personnes atteintes dans la région de Québec et à soutenir leurs proches aidants, notamment par des interventions et des suivis téléphoniques, la diffusion d’information, des conférences, des groupes d’intervention et de soutien, de la formation destinée aux professionnels de la santé ainsi que des services de répit pour les proches aidants.

► Information : societealzheimerdequebec.com