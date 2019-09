Bataille régionale entre les Élans et les Titans

Une bataille régionale avec un enjeu fort important prendra l’affiche samedi à Garneau.

Fort d’une fiche de quatre victoires et un revers à égalité au deuxième rang du circuitcollégial Division 1, les Élans accueillent les Titans de Limoilou (3-2) qui tenteront derebondir après une cuisante défaite de 50-14, samedi dernier, face aux Spartiates duVieux Montréal (4-1).

«Garneau a trouvé leur recette gagnante depuis deux ans et ça va être un gros défi deles battre chez-eux, a mentionné l’entraîneur-chef des Titans Dave Parent. Ilsn’accordent pas de longs jeux en défensive; leurs unités spéciales sont efficaces et ilscourent bien la balle. Si on place trop d’emphase à arrêter leur jeu au sol, ils peuventnous faire mal par la passe. Tristan Blais joue le bien système et, contrairement àd’autres quarts-arrières, il est capable de courir à l’intérieur.»

Avec une victoire, les Titans devanceraient les Élans au classement puisque le brisd’égalité pencherait en leur faveur. Une défaite et ils devront oublier les Élans quiaugmenteraient à six points leur priorité avec seulement trois parties à disputer.

«Limoilou est une équipe qui joue avec intensité et émotion à l’image de leurentraîneur-chef, a indiqué le pilote des Élans Claude Juneau. C’est une équipe physiqueOn n’a jamais pris Limoilou à la légère. Il faudra être discipliné, un aspect que nousavons amélioré au cours des dernières semaines. Contre Lennoxville samedi dernier,nous avons connu une bonne première demie même si nous n’avons pas marqué, maisnous n’avons pas joué notre meilleur football en deuxième demie. Il faudra voircomment les gars ont progressé.»

Victime de trois interceptions face aux Spartiates, la recrue Pierre-Luc Michaud sera denouveau le partant. «Il poursuit son apprentissage parfois à la dur, a indiqué Parent,mais il fait de bonnes choses. Deux équipes qui courent pesant s’affronteront et ilfaudra contrôler l’horloge sinon ça peut devenir essouflant même si nous avons un bonfront défensif.»

De son côté, le campus de Notre-Dame-de-Foy (2-3) tentera d’infliger un premier reverscette saison aux Phénix d’André-Grasset (5-0) samedi après-midi à Montréal. Pour unedeuxième semaine consécutive, c’est le pivot recrue Bahati Malira qui dirigera l’attaquedu CNDF. Bonne nouvelle toutefois, Jérôme Rancourt ne souffre pas d’unemononucléose et il sera en mesure de revenir au jeu la semaine prochaine.Finalement, les Faucons de Lévis-Lauzon (1-4) visiteront les Spartiates (4-1).