Charlesbourg: une résidence lourdement endommagée par un incendie

Une résidence familiale du secteur de Charlesbourg a été lourdement endommagée par les flammes, en milieu d’avant-midi vendredi.



Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) a été alerté vers 10h30, pour de la fumée qui s’échappait du toit d’une résidence située au 7120, avenue Renaude-Lapointe.



À leur arrivée, les pompiers ont constaté que les flammes étaient concentrées dans la cuisine et qu’elles s’étaient propagées dans le comble.



L’incendie de deuxième alarme a été rapidement maîtrisé par la trentaine de sapeurs sur place.

Photo Agence QMI, Marc Vallières



L’aggravation non probable a été transmise à 11h08 et le tout a été déclaré sous contrôle à 11h18.



Les occupants de la résidence n’étaient pas sur place.



Le sinistre n’a fait aucun blessé.



Malgré l’intervention rapide des pompiers, la résidence a subi de très lourds dommages au rez-de-chaussée.

Le sous-sol a également été endommagé par l’eau.



Les occupants ne peuvent regagner leur résidence pour le moment.



Les causes de l’incendie ne sont pas connues, pour le moment, mais l’hypothèse du feu de cuisinière est fortement envisagée.



Le Commissariat aux incendies est sur les lieux pour tenter d’éclaircir les circonstances de ce sinistre.