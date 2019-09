Des honneurs pour les magasins Latulippe

La réputée compagnie de vêtements pour travailleurs Timberland Pro a remis le prix du Meilleur détaillant canadien de l’année. Timberland produit des bottes, souliers et vêtements de haute qualité pour les travailleurs manuels. Elle a décerné cette reconnaissance à Latulippe sur la base de critères précis, notamment le volume des ventes, mais aussi le dynamisme de la présentation des produits Timberland, de même que la bonne relation d’affaires entre le détaillant et son fournisseur. Catalogue et information : latulippe.com

Photo courtoisie