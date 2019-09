D’où vient cette envie si forte de lien biologique?

Quand j’ai épousé mon mari il y a 35 ans, je le faisais parce que je voulais des enfants et que je voulais les mettre au monde dans un cadre sécuritaire. Malheureusement, je n’ai pas pu donner la vie. Empathique à ma peine, mon mari fut d’accord pour se tourner vers l’adoption. Nous sommes donc allés au Vietnam chercher un garçon et une fille à trois ans d’intervalle. Ces enfants que nous avons chéris ont fait de bonnes études et ne nous ont causé aucun problème tout au long de leur scolarité.

Notre garçon est aujourd’hui un professionnel qui gagne sa vie dans le monde scientifique. Notre fille, qui est dans l’enseignement, est en couple et elle a des enfants que nous adorons. Jusqu’à tout récemment, notre fils n’avait jamais eu de relation stable avec aucune fille. Il butinait de l’une à l’autre sans se fixer. Mais il y a un an, il a rencontré une compatriote, adoptée elle aussi par des Québécois. Ils songent à se marier, mais avant, ils se sont donné comme mission de retrouver leurs parents d’origine.

Quand je l’ai appris, ça m’a fait bizarre. J’avais l’impression que mon fils nous rejetait soudain son père et moi. Comme si on ne suffisait plus à son bonheur. Je soupçonne sa conjointe de lui avoir transmis son désir à elle de savoir de qui elle est issue pour se construire une famille, puisque ses parents adoptifs sont tous deux décédés et qu’elle n’a ni frère ni sœur.

Après en avoir discuté avec eux, on a compris que leur envie de savoir de qui ils sont biologiquement issus vient du fait qu’ils songent à se marier et veulent en savoir, en bons scientifiques qu’ils sont tous les deux, le plus possible sur leurs antécédents génétiques. Pensez-vous que cela puisse être la seule raison ? Comme ils partent dans un mois pour le Vietnam où ils ont entamé des recherches, ça m’inquiète. S’ils trouvaient des réponses à leurs questions, pourraient-ils tout à coup décider de ne pas revenir ? J’ai peur rien que d’y penser alors que mon mari voit ça avec philosophie. Qui a raison ?

Anonyme

Pour certaines personnes plus que pour d’autres, il importe de connaître la lignée familiale dans laquelle elles s’inscrivent pour forger leur identité. Tout comme quand on a été formé dans le monde scientifique, on devient plus pointilleux sur la connaissance de notre bagage génétique. Que votre fils emboîte le pas de sa copine dans cette recherche n’est qu’une façon de lui prouver son amour, à elle qui est orpheline et qui a plus besoin que lui de repaires. À votre place je ne m’en ferais pas et je les encouragerais dans cette démarche.