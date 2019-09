Du basket à 3 contre 3 à l’école Brébeuf

Un important tournoi de basketball à trois contre trois organisé par StreetBall Québec se tiendra samedi et dimanche à l’école secondaire Jean-de-Brebeuf. Soixante-cinq équipes et 245 joueurs se disputeront la victoire dans les classes de niveau primaire, secondaire et adulte.

L’ancien des Kebs, Samuel Audet-Sow, sera notamment de la partie.

Animation, nourriture, musique, l’ambiance sera à la fête, promettent les organisateurs Christian Savard et Yan Giasson, veulent en faire un événement incontournable dans les années à venir alors que la discipline, qui se joue à un seul panier, effectuera son entrée aux Jeux de Tokyo, l’été prochain.

Le tournoi devrait aussi obtenir la sanction de Basketball Québec au cours des prochaines semaines. L’argent amassé sera réinvesti dans des programmes locaux de basketball.