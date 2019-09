Engouement jamais vu au Québec

Plusieurs experts et intervenants des enjeux climatiques s’attendent aujourd’hui à une mobilisation jamais vue dans la province pour une manifestation environnementale.

Le professeur à l’Université Laval et expert en politiques climatiques Alexandre Gajevic Sayegh ne se souvient pas avoir vu un tel engouement pour la question climatique au Québec.

« Montréal a déjà eu de grandes marches pour le climat. [...] Par contre, j’ai l’anticipation que vendredi [aujourd’hui], ce sera plus grand que ce qu’on n’a jamais vu », lance-t-il.

« Pour la première fois, on va avoir les changements climatiques comme un point central d’une campagne électorale. On a l’impression qu’on pourra finalement avoir des engagements clairs des partis », fait remarquer le chercheur.

Un avant et un après ?

« C’est une mobilisation historique ! Il y aura un avant et un après le 27 septembre », a lancé pour sa part Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada.

Et les engagements des partis, maintenant, que doivent-ils être pour que le Canada fasse une réelle différence, comme le demandent les manifestants ?

La première cible du professeur Alexandre Gajevic Sayegh­ serait la taxation du carbone. Les effets de cette initiative pourraient être décuplés, vu les sommes récupérées et éventuellement réinvesties dans la lutte climatique.

Ce dernier propose aussi l’implantation de programmes d’accompagnement des travailleurs qui quitteraient les industries polluantes en changement. Il insiste sur le fait que le pays entier subira les impacts et que l’on doit vivre le virage ensemble.

« Il faut arrêter d’opposer Le Plateau-Mont-Royal à l’Alberta. On est tous dans le même bateau et les gens du Plateau doivent voter pour des mesures qui prendront soin des travailleurs de l’Alberta. On doit réduire les tensions [...] La transition doit être juste », martèle l’expert.