Festival du film de Saint-Séverin: le cinéma québécois à l’honneur en Beauce

Du 3 au 6 octobre prochain, les cinéphiles du Québec convergeront vers la Beauce alors que se déroulera le 15e Festival du film de Saint-Séverin. Onze productions québécoises y seront présentées, dont Répertoire des villes disparues, de Denis Côté, Une colonie, de Geneviève Dulude-Decelles, Fondations, d’Olivier D. Asselin. En projection supplémentaire, le documentaire sur Bob Bissonnette réalisé par Bruno Lachance, qui a fait beaucoup jaser. Un hommage sera également rendu à deux grands du cinéma d’ici qui nous ont quittés cette année: Jean-Claude Labrecque et Jean Beaudin.

Le comédien, acteur et réalisateur Guillaume Cyr est porte-parole de l’événement, encore cette année. Il invite la population à découvrir le festival «pas seulement pour rencontrer les artisans des films, mais pour vous rencontrer, face à vous-mêmes, grâce à des films qui nous virent à l’envers, se réunir entre nous, entre voisins, amies et amis, en famille, savourer une œuvre et en discuter, voilà à quoi tout ça rime», a-t-il déclaré.

Plusieurs activités sont organisées dans la municipalité en marge du festival, notamment une découverte de Saint-Séverin offerte en baladodiffusion, un spectacle de Jérôme Casabon, finaliste au Festival international de la chanson de Granby, et une exposition de sculptures de l’artiste Clémence Lessard.

Programmation et information: festivalcineseverin.org