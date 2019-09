Garneau ferme son unité de production textile à Saint-Augustin-de-Desmaures

Le manque de main-d’œuvre force l’entreprise Garneau a fermé son unité de production textile à ses installations de Saint-Augustin-de-Desmaures. Une cinquantaine de personnes se retrouveront sur le chômage.

«C’est ici que l’entreprise a vu le jour et c’est une décision qui a été très difficile à prendre. On a pris le temps de bien regarder toutes les options, mais malgré tous nos efforts, il a fallu se rendre à l’évidence», indique Louis Garneau, président et fondateur de Louis Garneau Sports.

«Nous sommes malheureusement confrontés à la fin d’un modèle d’affaires dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre grandissant», poursuit l’homme d’affaires.

Au total, 46 personnes perdront leur emploi. Cette installation était ouverte depuis 36 ans. Le siège social demeurera toutefois ouvert à Saint-Augustin-de-Desmaures.

