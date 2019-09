Inauguration de l’Hôtel Monsieur Jean

Hier, l’Hôtel Monsieur Jean était officiellement inauguré. En plein cœur du quartier historique du Vieux-Québec, Monsieur Jean étonne à plusieurs niveaux. L’emplacement, central pour les touristes qui visitent la capitale, offre à la fois une vue sur le fleuve et sur les célèbres remparts de la ville. Que ce soit pour une nuit ou pour un plus long séjour, l’une des 49 suites vous impressionnera et vous accueillera à bras ouverts. Ce nouveau projet au cœur de la ville mérite assurément le détour, ne serait-ce que pour venir admirer le hall ou récupérer une histoire romantique au distributeur d’histoires courtes @Short Edition. La borne, exclusive à Monsieur Jean au Québec, imprime une histoire sous forme de papyrus. À l’écart du majestueux hall s’ajoute une section où les usagers peuvent relaxer, bouquiner ou encore se retrouver entre amis dans un univers dynamique et rassembleur.

L’épicerie-café Bobu, située au rez-de-chaussée de l’hôtel, propose une fine sélection de produits du terroir et d’aliments typiquement boréaux, dont des plats prêts à manger. « L’épicerie-café Bobu, c’est l’extension de notre savoir-faire, a déclaré Frédéric Laplante, chef copropriétaire du Groupe la Tanière et gestionnaire de Bobu. Chaque jour, nous y présenterons des produits frais et locaux, et quelques surprises, dans l’univers ludique et farceur de Monsieur Jean. » Les clients pourront y commander un sandwich original ou un déjeuner qu’ils pourront déguster dans le grand hall de l’hôtel ou à leur chambre.

En synergie avec la communauté du Vieux-Québec, les résidents du quartier sont invités à visiter Monsieur Jean et à profiter des lieux au quotidien! L’établissement est situé au 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau, à Québec.

► Réservation : monsieurjean.ca