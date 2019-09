Japon: découverte d’un amas de galaxies vieux de 13 milliards d’années

Des astronomes japonais annoncent avoir découvert un amas de galaxies vieux de plus de 13 milliards d’années, le plus ancien jamais observé, une avancée qui pourrait contribuer à la connaissance des origines de l’univers.

Un tel objet, sujet d’une étude publiée vendredi dans le The Astronomical Journal, « n’est pas facile à repérer », a expliqué dans un communiqué Yuichi Harikane, chercheur à l’Observatoire astronomique national du Japon.

Un tel amas de galaxies, qui se serait donc formé moins d’un milliard d’années après la naissance de l’univers (remontant selon les scientifiques à 13,8 milliards d’années) est « un système rare et spécial doté d’une densité extrêmement élevée », et qui permetde comprendre comment ont pu se former les tout premiers amas de galaxies, a précisé Yuichi Harikane.

Les recherches ont été rendues possibles par le télescope Subaru à Hawaï, géré par l’Observatoire astronomique national du Japon et chargé de « cartographier de vastes étendues du ciel », a poursuivi le scientifique.

Cet amas comprend douze galaxies. Il tend à démontrer que d’importantes structures cosmiques existaient dès les premières phases de l’univers.

L’une de ces douze galaxies s’appelle Himiko, un nuage gazeux gigantesque découvert en 2009 grâce au télescope Subaru.

« Nous sommes surpris de voir qu’un objet massif comme Himiko n’est pas situé au centre de l’amas, mais à son extrémité, à 500 millions d’années-lumière du centre », a relevé l’un des auteurs de l’étude, Masami Ouchi.

« On ne comprend toujours pas pourquoi Himiko n’est pas au centre » de l’amas des galaxies, a-t-il ajouté.

Des scientifiques de l’Imperial College à Londres ont également participé aux recherches.