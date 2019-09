Jean-Philippe Côté à la bonne place

SYRACUSE | Jean-Philippe Côté se retrouve dans ses bonnes chaussures.

Nommé directeur du développement des joueurs de l’organisation du Lightning de Tampa Bay pendant la saison morte après une année comme recruteur avec les Sharks de San Jose, Côté est très heureux dans son nouveau rôle. « C’est un travail plus naturel pour moi, a indiqué l’ancien défenseur du Canadien de Montréal et du Lightning qui était sur la glace avec les joueurs du Crunch au moment de notre passage. C’est plus dans mes instincts. Je sais de quoi je parle pour avoir évolué dans les mineures et dans la LNH. »

« À Montréal, j’aurais dû travailler davantage mon coup de patin, de poursuivre Côté qui sera basé à New York pour épier les espoirs du Lightning. Je l’ai fait plus tard, ce qui m’a donné une autre chance dans la LNH. Comme joueur, j’étais ce genre de coéquipier qui aidait les autres. C’est comme si je me préparais depuis 20 ans pour occuper ce genre de poste. Directeur du développement est l’emploi que je voulais atteindre dans le hockey, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi rapidement. J’ai une passion pour le hockey et je veux développer des choses. Je suis un gars de terrain. Avec Jon (Cooper) et Benoît (Groulx) en plus d’un spécialiste des habiletés à Syracuse de qui j’apprends beaucoup, il y a de bons éléments en place pour assurer le développement. »

Des changements

Le départ de Steve Yzerman pour Detroit a amené plusieurs changements. Le directeur gérant du Crunch a obtenu une promotion avec le grand club pour seconder Julien Brisebois, et Côté a pris sa place à Syracuse.

Côté dit avoir apprécié sa saison comme recruteur. « Je suivais Gilles (Côté) et j’ai beaucoup appris en sa compagnie. J’aurais pu continuer plusieurs années dans ce rôle. En cours de saison, on m’a toutefois catapulté comme recruteur au niveau professionnel. »