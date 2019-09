Jérémy Gabriel devient l'attaché politique d'un candidat du NPD

Jérémy Gabriel a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il devenait l’attaché politique de Jérémie Juneau, candidat du NPD dans la circonscription de Louis-Hébert, à Québec.

On peut donc s’attendre à voir celui qui s’est fait connaître comme le « petit Jérémy » aux côtés de M. Juneau tout au long de la campagne.

« Récemment, je me suis intéressé à la campagne électorale et plus particulièrement à celle de Jérémie Juneau. [...] C’est un jeune qui en est à sa première campagne électorale et je trouve important d’encourager les jeunes qui se lancent en politique », a indiqué Jérémy Gabriel dans une courte vidéo sur le profil Facebook de M. Juneau.

Il a également ajouté qu’on le verra régulièrement sur les réseaux sociaux et auprès du candidat néo-démocrate d’ici le 21 octobre prochain. Les deux hommes étaient d’ailleurs ensemble à la marche pour le climat à Québec, vendredi.

Originaire de l’Abitibi, Jérémie Juneau est un ancien étudiant en comptabilité à l'Université Laval. Il souhaite protéger l’environnement en prônant une transition vers les énergies propres. Le candidat dans la circonscription de Louis-Hébert désire également offrir des services fiables de téléphonie et d’internet accessibles dans toutes les régions et plus abordables.