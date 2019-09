Klô Pelgag en spectacle avec l’Orchestre symphonique de Québec

Ces jeudi et vendredi 3 et 4 octobre, Klô Pelgag et l’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Nicolas Ellis, présenteront un spectacle inédit où poésie et musique symphonique se marieront au Grand Théâtre de Québec grâce aux arrangements de Mathieu Pelletier-Gagnon. L’auteure-compositrice-interprète présentera l’intégrale de l’album L’Étoile thoracique en compagnie de ses musiciens, Pete Petelle, François Zaidan, Étienne Dupré et Marianne Bertrand, et de l’orchestre.

«Je pense que l’orchestre, la musique classique et mon univers, ça se rejoint bien, a-t-elle déclaré. Il y a toujours eu quelque chose de fluide entre les deux depuis les tout débuts. Je trouve ça emballant, avec ce deuxième album, de vivre une aventure aussi extraordinaire.» Rappelons de que Klô Pelgag n’en finit plus de cumuler les honneurs à la suite de la sortie de son premier album, L’alchimie des montres: Révélation de l’année à l’ADISQ et à Radio-Canada, en 2013, Coup de cœur de l’Académie Charles-Cros, prix Barbara, en France, notamment.

Des billets pour ce spectacle attendu sont encore disponibles à www.osq.org.