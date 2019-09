La grande séduction à saveur Boréale

Boréale a trouvé la recette pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. Il y a trois ans, la microbrasserie a amorcé une démarche d’innovation pour rajeunir sa marque et développer de nouvelles bières.

Tous les départements de l’entreprise ont été mis à contribution dans le processus.

Le résultat : elle a mis en marché plusieurs nouveaux produits et peut aujourd’hui compter sur des employés plus engagés que jamais envers leur employeur.

« On a bien fait les choses grâce à un processus ouvert, soutient Sébastien Paradis, PDG de Brasseurs du Nord. On a aussi eu le souci de bien communiquer le pourquoi de la démarche. Les employés ont compris qu’il nous fallait innover pour répondre à la demande des consommateurs toujours à la recherche de nouveautés. »

Ainsi, ils composent mieux avec les turbulences que cela peut entraîner dans la production.

« Il y a 10 ans, on produisait six types de bières. Aujourd’hui, on en a 25 qui sont offertes dans différents formats. Il peut y avoir plusieurs changements dans le processus de production dans une même journée, mais ça ne pose pas de problème à l’équipe. »

L’effet collatéral de l’innovation

Sébastien Paradis a vite constaté un impact positif sur ses troupes.

« Malgré la pénurie, on tire mieux notre épingle du jeu. Il y a un buzz autour de notre marque et on est reconnu comme une entreprise innovante. On attire plus facilement les candidats et, surtout, cela contribue à la rétention du personnel », soutient-il.

« C’est là un effet collatéral d’une démarche d’innovation, explique Thomas Martinuzzo, conseiller principal aux investissements – Innovation, au Fonds de solidarité FTQ. En plus de mieux performer, les entreprises améliorent leur marque employeur et deviennent ainsi plus attractives. »

Il a constaté le phénomène parmi les quelque 160 entreprises provenant de différents secteurs d’activité qui ont bénéficié d’un accompagnement du pôle d’innovation depuis 2016.

Elles ont innové dans le développement de nouveaux produits et services (5 % des projets), mais aussi dans l’amélioration des processus internes (28 %), l’optimisation des structures organisationnelles (20 %) et des méthodes de commercialisation (11 %). Des efforts qui ont contribué à améliorer leur image de marque.

« Depuis quelques années, au sein des entreprises, c’est à qui aurait le bureau le plus cool pour attirer les talents. Le phénomène se transpose aujourd’hui à l’industrie, affirme M. Martinuzzo. Les secteurs traditionnels sont obligés de trouver des moyens de créer un environnement de travail stimulant. »

Sébastien Paradis ne peut qu’acquiescer. « Les gens sont fiers de travailler pour Boréale », dit-il.

L’employeur s’est assuré de faire savoir à ses troupes que les succès de l’entreprise sont l’affaire de tous.

Meilleure IPA du monde

Une de ses bières, la Boréale IPA du Nord-Est, a été consacrée meilleure IPA du monde par RateBeer, un site américain qui collige les évaluations de millions de consommateurs. Au dernier party de Noël, les employés se sont vus remettre un t-shirt où il était écrit au dos : IPA du Nord-Est, c’est moi pis ma gang !

« Les employés l’ont porté fièrement, même à l’usine, à tel point qu’ils ont demandé d’en avoir un autre pour remplacer celui qui était usé. Une belle preuve que toute l’organisation est engagée dans la démarche d’innovation. »