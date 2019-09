La magie du carignan

Un cépage mal-aimé par le passé que tous les vignerons s’arrachent aujourd’hui.

Originaire d’Espagne et planté massivement dans le Languedoc-Roussillon suite à la crise du phylloxera, le carignan a connu son âge d’or au tournant des années 1970. Très productif, il en est venu à porter le bonnet d’âne du gros vin du midi qui tache. Il a été arraché au profit du grenache et de la syrah, deux cépages considérés plus nobles. Or, on s’est rendu compte que lorsqu’on contrôle les rendements et qu’on lui donne un peu d’amour, le carignan peut devenir magique! C’est un cépage qui donne le meilleur de lui-même autour de la trentaine et qui peut facilement vivre une centaine d’années.

C’est d’ailleurs le cas avec la cuvée élaborée par le Domaine Ferrer-Ribière. Il serait question d’un assemblage de trois parcelles de vieilles vignes de Carignan qui auraient plus de 100 ans! Culture bio, des petits rendements et de vendanges manuelles. Une partie vinifiée traditionnellement en barrique neutre, l’autre en macération carbonique, ce qui permet d’aller chercher plus d’arômes fruités.

Au final, on trouve dans son verre un vin à la robe sombre. Grande intensité des parfums. D’abord animal, avec ensuite des tonalités de prune, de cerise, de figue, d’épices, de balsamique et de fleur mauve. La bouche est généreuse, les tanins sont souples et on a l’impression de croquer dans un fruit juteux. Bonne longueur en finale. Servir autour de 15°C.

Les Centenaires 2016, Domaine Ferrer-Ribière, Côtes Catalanes, France

22,95 $ - Code SAQ 12212182 – 14 % - 1,5 g/l – Bio

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.