La seule et unique maison de fin de vie destinée aux gens des MRC de Montmagny et de L’Islet, La Maison d’Hélène, tient une activité de financement (vins, fromages et bières) ce soir, dès 17 h 30, au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace, au 110, place de l’Église. Pour assurer son fonctionnement et la mise à jour de ses équipements, La Maison d’Hélène, qui accompagne les personnes âgées de quatre ans et plus dans les derniers moments de leur vie, a besoin d’amasser environ 225 000 $ annuellement par l’entremise de campagnes de financement ou de dons divers (in memoriam, mensuel, achat de pieds de terrain, etc.). Les billets sont en vente à La Maison d’Hélène au 418 241-2666. www.fondationdelamaisondhelene.org

Omy Laboratoires

Près de six mois après leur passage à l’émission Dans l’œil du dragon, à Radio-Canada, Omy Laboratoires, jeune entreprise de Québec spécialisée en dermocosmétique, a assurément le vent dans les voiles et connaît beaucoup de succès avec son concept novateur. Omy Laboratoires propose une nouvelle expérience avec la technologie d’analyse cutanée SkinIA, qui recommande une formule de crème personnalisée en quelques minutes. Simple et efficace, cet outil d’intelligence artificielle permet de déterminer quels ingrédients doivent faire partie de votre produit sur mesure (crème de jour, de nuit, sérum, fond de teint). Sur la photo, Rachelle Séguin (à gauche) et Andréa Gomez, fondatrices d’Omy Laboratoires.

Des « vedettes » au pied carré

La Salon FADOQ, 50 ans + est de retour ce matin (jusqu’à dimanche) au Centre de foires d’ExpoCité avec plus de 320 exposants et plus de 40 conférences traitant de sujets variés. Parmi les invitées vedettes du Salon FADOQ 50 ans + 2019, notons les présences de France D’Amour (1), Marie-Josée et Claudette Taillefer (2), Louise Portal (3), Guylaine Tanguay (4), Isabelle Huot et Chloé Sainte-Marie. Une nouvelle section a été ajoutée cette année, l’Espace proches aidants d’aînés, afin de donner toute l’information nécessaire concernant les différents services et ressources disponibles pour les aidants, et ce, grâce à la participation des deux organismes : L’Appui pour les proches aidants d’aînés Chaudière-Appalaches et Capitale Nationale. L’accès au Salon FADOQ est gratuit pour tous les visiteurs. Renseignements : www.groupeproexpo/salonfadoq.

Les Louperivois de Québec

Les ambassadrices et ambassadeurs du Collège Notre-Dame invitent les personnes originaires de Rivière-du-Loup et qui résident maintenant dans la grande région de Québec à un souper-conférence au profit de la Fondation du Collège, le jeudi 17 octobre, dès 17 h 30, à l’hôtel Le Bonne Entente de Sainte-Foy. Claude Sirois, promotion 1985 au Collège, président, Centres commerciaux, d’Ivanhoé Cambrige sera alors le conférencier invité. Les profits de la soirée serviront au développement du Collège en appuyant la mise en place des conditions essentielles à sa progression en matière de formation, d’innovation et d’excellence éducative. Renseignements : 418 862-8257. Billets au www.jedonneenligne.org/fondationcollegenotredamerdl.

Anniversaires

Gabriel Loubier (photo), homme politique et gestionnaire québécois, fondateur de l’ITHQ, 87 ans... Élise Marcotte, nageuse synchronisée retraitée, née à L’Ancienne-Lorette, 31 ans... Claude Duguay, qui compte 33 ans d’expérience comme animateur commercial (radio), 65 ans... Avril Lavigne, chanteuse pop rock canadienne, 36 ans... Miroslav Frycer, avec les Nordiques de 1981 à 1982, 60 ans... Michel Rivard, auteur-compositeur-interprète, 68 ans.

Disparus

Le 27 septembre 2017. Hugh Hefner (photo), 91 ans, fondateur de Playboy... 2016. Pierre Renaud, 77 ans, président fondateur de Renaud-Bray... 2015. John Guillermin, 89 ans, cinéaste britannique, réalisateur de la Tour infernale (1974) et King Kong (1976)... 2014. Pierre-Luc Paquette, 46 ans, ex-directeur général du Parti québécois (PQ)... 2014. Sarah Danielle Madison, 40 ans, actrice américaine... 2013. Jay Robinson, 83 ans, acteur américain (Caligula).