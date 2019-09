L’A220, encore trop cher

Le dirigeant français était de passage à Montréal à l’occasion de l’assemblée triennale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et pour assister à une réunion du conseil d’administration de l’A220, où siègent également des représentants de Bombardier et de Québec.

M. Faury a noté qu’en général, un nouveau programme aéronautique en arrive à une « situation plus normale » après « les premières dizaines d’avions livrés ». Or, la C Series est entrée en service il y a plus de trois ans et 88 appareils ont été livrés jusqu’ici.