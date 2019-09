Le premier trio des Blues s’amuse contre les Capitals

Jaden Schwartz et ses compagnons de trio étaient partout sur la glace vendredi soir et ont permis aux Blues de St. Louis de l’emporter 4 à 3 à domicile face aux Capitals de Washington, lors d’un match préparatoire.

Flanqué de Brayden Schenn (un but, deux aides) et de Vladimir Tarasenko (un but), Schwartz a obtenu quatre points (un but, trois aides) lors de cette rencontre.

La meilleure période de l’équipe locale a été la deuxième, alors que les champions en titre de la Coupe Stanley ont fait fi de l’avance des Capitals pour se forger une priorité de deux buts. Schenn et Tarasenko ont notamment marqué deux fois en l’espace de 23 secondes.

Chandler Stephenson a réduit l’écart en fin de match, mais le gardien de première année Ville Husso a ensuite fermé la porte pour permettre aux Blues de se sauver avec la victoire.

Les Leafs coiffent les Wings

Au Little Caesars Arena de Detroit, les Maple Leafs de Toronto et les Red Wings se sont livré une belle rencontre, mais la victoire est allée aux Torontois, qui l’ont emporté 4 à 3 en tirs de barrage.

En troisième période, Hudson Elynuik a profité du fait que Joseph Veleno se retrouvait au banc des pénalités pour donner l’avance aux Leafs pour la première fois du match. Alors qu’il restait un peu moins de deux minutes à faire à la rencontre, Givani Smith a ramené tout le monde à la case départ et forcé la prolongation.

Si le temps supplémentaire n’a pas fait d’heureux, les tirs de barrage ont permis aux Maple Leafs de l’emporter. Lors de la séance, Jeremy Bracco a été le seul à déjouer Jonathan Bernier.

Le gardien québécois a été débordé lors de cette rencontre, lui qui a fait face à 37 tirs.

Un blanchissage pour Schneider

À Columbus, Cory Schneider et les Devils du New Jersey ont blanchi les Blue Jackets par la marque de 2 à 0.

Schneider a bloqué les 32 lancers dirigés vers sa cage, tandis que ses coéquipiers Taylor Hall et Travis Zajac s’occupaient de l’attaque. Hall a été le premier à s’inscrire au pointage en milieu de première période. Sur la séquence, Jesper Bratt et Nico Hischier ont tous deux obtenu leur quatrième aide du calendrier préparatoire.

En avantage numérique au troisième engagement, Zajac a trouvé le fond du filet pour augmenter l’avance des Devils. Il a reçu une passe précise de Kyle Palmieri dans l’enclave, alors qu’il était pourtant au centre de quatre chandails bleus. Hall a ainsi récolté son deuxième point du match.