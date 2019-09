Les conservateurs promettent de réduire les temps de déplacement

COQUITLAM, C.-B. – Le chef conservateur a promis vendredi de prioriser les projets d’infrastructure qui vont réduire les temps de déplacement des Canadiens.

«Comme premier ministre, je vais m’assurer que tous les projets d’infrastructure soient complétés», a-t-il fait savoir, assurant de prioriser le troisième lien entre Lévis et Québec, le remplacement du tunnel George Massey, en Colombie-Britannique, ou encore le prolongement de la ligne de métro Yonge, en Ontario.

Pour les nouveaux projets, M. Scheer promet de ne répondre positivement qu’à ceux qui réduisent le temps de déplacement aussi bien en voiture qu’en transport en commun.

Selon ce dernier, les «Canadiens en ont plus qu’assez d’être coincés dans le trafic et d’attendre pour les retards du transport en commun». De plus, croit M. Scheer, son engagement va aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il a réitéré sa promesse d’éliminer la Banque pour l’infrastructure de 35 milliards $, «qui ne fait que gaspiller l’argent des contribuables.

Réagissant à cette annonce, les libéraux n’ont pas tardé à s’en prendre aux conservateurs. «La proposition d'Andrew Scheer en matière d'infrastructure n'est rien de plus qu'un démantèlement de notre engagement à bâtir des communautés plus fortes», a-t-on indiqué dans un communiqué.

«Il n'y a pas de quoi s'étonner, a-t-on ajouté. C’est la recette typique des politiciens conservateurs. Andrew Scheer et les conservateurs comme Doug Ford se sont opposés à nos investissements en infrastructure à chaque étape. Aujourd'hui, les promesses creuses d'Andrew Scheer signifient que certains projets d'infrastructure au Canada pourraient être retardés ou coupés.»