L’Université Laval toujours abonnée aux énergies fossiles

« Le temps n’est plus aux excuses. C’est déplorable et inquiétant de voir ce double discours. Les actions ne suivent pas. Nous sommes en urgence climatique et l’Université Laval devrait opérer rapidement une transition », déplore Patrick Bonin, responsable de la campagne Énergie-Climat chez Greenpeace Canada.

L’Université Laval ajoute que dans le cadre de sa réflexion, elle a choisi « d’étendre la portée de son engagement à l’ensemble des émissions de CO 2 et non seulement aux entreprises productrices de pétrole ». Une première quantification des émissions d’équivalent CO 2 associées aux investissements a été réalisée.