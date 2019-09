Marc Bergevin a reçu des appels au sujet d’un espoir

Les équipes de la Ligue nationale de hockey ont pris connaissance des performances du jeune gardien Cayden Primeau, si bien que Marc Bergevin a avoué avoir reçu des appels à son endroit.

C’est l’un des nombreux sujets qui ont été abordés avec le directeur général du Canadien de Montréal lors d’une longue entrevue livrée à la chaîne radiophonique TSN 690, vendredi.

Primeau, 20 ans, figure parmi les meilleurs espoirs du Tricolore. Il a d’ailleurs fait bonne impression lors d’un récent match préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa.

Il semble que Bergevin n’était pas très loquace lorsque ses homologues ont prononcé le nom de l’athlète de 20 ans dans les conversations.

«J’ai reçu des appels par le passé, oui. Quelques appels. Mais, cela mettait essentiellement fin à la conversation. À moins que tu m’offres un joueur de centre numéro 1, je ne suis pas intéressé. Et de toute évidence, ça n’arrivera pas», a-t-il indiqué.

Photo Martin Chevalier

Un potentiel élevé

De l’avis de la majorité des experts, le Tricolore mise sur l’une des plus belles relèves du circuit. Invité à identifier l’espoir avec le plus grand potentiel dans le lot, Bergevin a toutefois refusé de se limiter à un nom, même si celui de Nick Suzuki est le premier qu’il a mentionné.

«Je dirais que Suzuki est dans la conversation. Tout le monde a son interprétation du terme "potentiel"», a-t-il ensuite nuancé.

«Suzuki a un potentiel élevé pour avoir un impact sur le plan offensif. [Alexander] Romanov possède un haut potentiel en raison de sa conscience défensive et de sa passion pour le hockey. Ce sont deux différents types de potentiel. Cole Caufield aussi a un potentiel élevé en tant que buteur.»

Pas de problème avec les anciens

Le dernier marqueur de 50 buts du CH, Stéphane Richer, a fait jaser en affirmant qu’un fossé se creusait de plus en plus entre les anciens joueurs et l’organisation.

Bergevin a amené un point de vue contradictoire, laissant entendre qu’il s’agit d’une perception erronée.

«Depuis que j’ai été nommé directeur général en 2012, nous avons embauché huit anciens Canadiens et il y en a deux que j’ai essayé d’amener ici en provenance d’autres équipes. L’un d’eux était Guy Lapointe au Minnesota. Je ne vois pas de problème avec les anciens à Montréal.»