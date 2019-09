Noah Dobson: reviendra ou pas à Rouyn-Noranda?

Encore jeudi, l’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz, a louangé le grand arrière de Summerside, laissant de plus en plus croire qu’il démarrera la saison dans la grande ligue.

« Pour Noah, il a fait ce qu’il avait à faire dans le junior, mais on ne contrôle vraiment pas ça. Ce ne sont pas nos décisions. On ne l’a même pas amené à notre camp d’entraînement. C’était important vu les deux dernières années qu’il continue à s’entraîner et qu’il ait du temps avec sa famille et ses amis à l’Île-du-Prince-Édouard », a expliqué le grand patron des champions en titre. Pouliot espère aussi revoir le Tchèque Jakub Lauko qui cherche à se tailler une place avec le club-école des Bruins.