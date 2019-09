[PHOTOS] Marche pour le climat: importante mobilisation à Québec

Des milliers de citoyens de tous les horizons, dont de nombreux enfants et étudiants, convergent depuis ce matin au centre-ville de Québec pour répondre à l’appel mondial d’une grève pour le climat et la protection de l’environnement.

Selon les organisateurs du mouvement à Québec, 38 000 étudiants et 32 groupes communautaires et environnementaux sont en grève pour la journée dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

PHOTO DOMINIQUE LELIÈVRE

Les autobus du RTC, accessibles gratuitement pour l’occasion, sont bondés et la circulation est dense sur la colline parlementaire. Les manifestants se sont d’abord retrouvés près du Musée national des beaux-arts du Québec. Un peu avant midi, ils devaient prendre la direction de l’Assemblée nationale où un deuxième départ sera donné à 13 h.

Sur les pancartes qu’ils ont préparées, on peut lire des messages comme «Demain, il sera trop tard», «Non au pétrole sale!» ou encore «Je veux vivre sur une planète en santé!».

PHOTO DOMINIQUE LELIÈVRE

«Changer le monde»

La foule est très diversifiée, mais les préoccupations de la jeunesse se mesurent aisément. À seulement 11 ans, Alice Simard-Drolet a fondé avec sept amis un groupe écologique dans son école primaire de Limoilou. Inspirée par militante suédoise Greta Thunberg, elle marche aujourd’hui en espérant «changer le monde».

«[L’état de la planète] m’inquiète. On ne sait pas comment ça va finir. Il faut que l’on change nos comportements», demande celle qui est accompagnée de sa maman et de sa grand-mère.

PHOTO DOMINIQUE LELIÈVRE

Entre 13 h et 15 h, les marcheurs déambuleront dans les rues Saint-Louis, Saint-Jean et Cartier. Des fermetures temporaires de rues sont à prévoir et la police a déployé plusieurs effectifs pour assurer l’ordre et dévier la circulation automobile lorsque requis. Tout indique que la mobilisation se déroulera de façon pacifique.

Sur Facebook, plus de 11 000 personnes ont démontré de l’intérêt pour l’activité dans la Ville de Québec. «Nos décideurs restent [...] en état d’apathie face à l’urgence et pendant ce temps, la crise climatique s’accélère», affirment les responsables de cet événement sur la page.

Les cours sont suspendus dans les cégeps Garneau, Sainte-Foy, Limoilou et Lévis-Lauzon. Ils sont maintenus à l’Université Laval bien que plusieurs associations étudiantes se sont jointes au mouvement. Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et la Société de transport de Lévis offrent exceptionnellement leurs services gratuitement.

Plus de détails venir...

Photo Taïeb Moalla

Ce que les manifestants revendiquent

Informer la population «de la gravité des dérèglements climatiques et de l’effondrement de la biodiversité» Adopter des politiques contraignantes pour limiter le réchauffement du climat à 1,5°C Interdire tout nouveau projet d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures et cesser de subventionner les combustibles fossiles Créer des structures régionales permettant à la population de contribuer à une transition juste et porteuse de justice sociale

Source : Événement Facebook «Crise climatique, manifestation historique - Capitale-Nationale»