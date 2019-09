Recherche de logement adapté: innovation à Québec pour les personnes handicapées

Dans le but de faciliter la recherche d’habitation pour les personnes souffrant d’un handicap, un organisme a mis sur pied une application web spécialisée dans les logements adaptés. Une première dans la grande région de Québec.

L’application, lancée par le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), permettra la recherche de logement selon plusieurs critères précis. Qu'il s'agisse de l'emplacement du quartier, de la superficie du logement, du nombre de pièces, du type de location ou des services d’accessibilité, chacun y trouvera son compte. Le système sera facilement utilisable par les personnes qui souffrent d’un handicap physique, de l’ouïe ou de la vue.

Pour l’instant, 250 habitations sont répertoriées dans le registre de l’application uniquement dans la ville de Québec. Cependant, le CAPVISH vise à étendre son réseau à l’ensemble de la Capitale-Nationale, de Portneuf à Baie-Saint-Paul, en passant par l’île d’Orléans.

«Énormément de citoyens sont amenés à vivre avec une mobilité réduite, surtout dans le phénomène actuel de vieillissement de la population dans les 20 dernières années. On connaît l’importance de trouver une habitation adaptée pour ces personnes et c’est pourquoi on a décidé de créer cet outil innovant», a indiqué le directeur général du CAPVISH, Dominique Salgado.

Évolution

L’application, qui est actuellement dans sa phase bêta, sera bientôt accessible sous la forme d’un site web (rhaq.kuukon.ca) pour les utilisateurs qui désirent la tester ou ceux qui veulent ajouter des données. Elle sera éventuellement créée en format d’application qui sera téléchargeable sur l’App Store ou le Play Store pour une somme modique.

«Avec le fameux réseau structurant de Québec, il y a une importance à se concentrer sur la restructuration du paysage urbain que la Ville voudra se donner dans les prochaines années. Cet outil deviendra bientôt indispensable», a conclu le directeur général.

L’application – qui n’a pas encore de nom – devrait atteindre son plein potentiel et sa forme finale au printemps 2020, le temps d’accumuler assez de données à travers toute la région.