Shea Weber reçoit le trophée Jean-Béliveau

Le défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber est le lauréat du trophée Jean-Béliveau, remis au joueur de l’équipe s’étant engagé dans la communauté de façon significative au cours de la dernière saison, a-t-il été annoncé vendredi.

Le capitaine du Tricolore, qui sera présenté à la foule peu avant le dernier match préparatoire des siens au Centre Bell samedi, offrira également un don de 25 000 $ à l’organisme de son choix.

Weber a devancé Phillip Danault, Max Domi et Jonathan Drouin pour l’obtention de ce prix. Selon le communiqué de l’équipe, «les candidats sont évalués en tenant compte de leur engagement, de leur leadership, ainsi que du temps et de l'implication consacrés aux différentes initiatives collectives et personnelles qui leur tiennent à cœur».

Le numéro 6 parraine l'une des deux loges de la Fondation des Canadiens pour l'enfance depuis la campagne 2017-2018, permettant annuellement à plus de 350 jeunes dans le besoin, provenant de partout à travers le Québec, d'assister à un match au Centre Bell pour la première fois, et d'ainsi oublier, l'espace d'une soirée, les épreuves qu'ils traversent.

Brendan Gallagher, Carey Price, Brian Gionta, Michael Cammalleri, Maxim Lapierre, Patrice Brisebois, Alex Kovalev, P.K. Subban, Max Pacioretty, Francis Bouillon, Steve Bégin et Saku Koivu ont reçu le trophée dans les années antérieures.

Le Canadien accueillera les Sénateurs d’Ottawa, samedi.