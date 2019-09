S’occuper de ses oignons

L’Intelli-contenant (3 litres) pour oignon et ail de la collection modulaire de Tupperware, leur assure une bonne circulation d’air et les protège contre la lumière, en plus de préserver leur fermeté et leur fraîcheur. Par ailleurs, les oignons n’y germeront pas et ne perdront pas leurs pelures dans le garde-manger. Va au lave-vaisselle.