Sortie de Matthias et Maxime, la nouvelle production de Xavier Dolan

Pascale Robitaille a rencontré Xavier Dolan ainsi que ses acolytes Catherine Brunet, Gabriel D’Almeida Freitas et Antoine Pilon, qui étaient de passage à Québec pour parler de la sortie de Matthias et Maxime, le nouvel opus du talentueux réalisateur et acteur. Ils ont parlé des grands thèmes du film, notamment de l’amour, de l’amitié, mais aussi de l’acceptation de soi. L’intrigue repose sur un événement en apparence anodin, alors que deux amis d’enfance qui ont toujours cru être hétérosexuels se donnent un baiser pour les besoins d’un court-métrage. À la suite de ce baiser, les deux jeunes hommes se sentent troublés et se remettent en question quant à leurs préférences et à leur existence, ce qui bouscule l’harmonie dans leur entourage et dans leur cercle d’amis.

Au cours de l’entretien, ils ont évoqué la dynamique qui s’est installée entre les acteurs – qui sont des amis proches dans la réalité – tout au long du tournage. Ils ont abordé le caractère très québécois du film. Ils ont également parlé de la façon dont Xavier Dolan travaille lorsqu’il revêt le chapeau de réalisateur. «J’ai trouvé ça impressionnant de le voir travailler, a avoué Gabriel D’Almeida Freitas. C’est notre ami dans la vie, mais le voir travailler en tant que maître d’œuvre, c’était beau. Rien n’est laissé au hasard.»

Voyez des extraits du film et apprenez-en plus sur les méthodes de travail de celui qui est considéré comme un prodige en regardant l’entrevue samedi. Le film prendra l’affiche le 9 octobre prochain en salle.