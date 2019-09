Un Montréalais veut impressionner les Sabres

Le Montréalais John Gilmour fait partie des huit défenseurs toujours présents au camp d’entraînement des Sabres de Buffalo.

L’arrière de 26 ans a paraphé une entente d’un an et d’une valeur de 700 000 $ avec les Sabres en juillet dernier, lui qui avait les trois plus récentes campagnes dans l’organisation des Rangers de New York. Il a d’ailleurs déjà disputé 33 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, dont cinq en 2018-2019. Gilmour a amassé deux buts et trois mentions d’aide pour cinq points.

À quelques jours du début de la saison, le produit de Providence College dans la NCAA est fier de ce qu’il a accompli jusqu’à maintenant chez les Sabres, ne tenant cependant rien pour acquis.

«[Je suis] assez heureux, a dit Gilmour à la station de radio WGR 550, jeudi. J’y vais toujours un jour à la fois et j’essaie de démontrer ce que je peux faire, soit patiner et prendre de bonnes décisions avec la rondelle.»

En trois matchs du calendrier préparatoire, le natif de la métropole québécoise a obtenu un but et une mention d’aide. Des performances qui ont retenu l’attention de l’entraîneur-chef des Sabres, Ralph Krueger.

«C’est un autre joueur qui est sur une courbe ascendante, a indiqué le pilote. Il montre toujours plus de confiance et il est à l'aise ici. Je pense qu’il a joué un très bon match, hier [mercredi, face aux Blue Jackets de Columbus].»

Gilmour aura une autre chance de se faire valoir, samedi après-midi, lorsque sa formation visitera les Penguins à Pittsburgh pour le dernier affrontement présaison.