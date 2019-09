Une erreur la procédure de destitution?

Si pour bien des analystes et des obervateurs il en va de la crédibilité des institutions, le recours à la procédure de destitution en inquiète quelques-uns. Au nombre des sceptiques on retrouve Frank Bruni du New York Times.

Loin d'être considéré comme un partisan de l'actuel président, Bruni croit que la procédure se perdra dans le tourbillon de la campagne électorale. Selon son analyse la population américaine n'en a que faire et on souhaite discuter de nombreux autres enjeux. Dans une procédure fortement teintée de partisanerie, ne risque-t-on pas de contribuer au cynisme ambiant? Bruni est convaincu qu'en allant de l'avant on joue le jeu du président qui se plaît dans ce genre d'affrontement.

Je tenais donc à vous présenter cet avis discordant dont voici un court extrait:

"Trump has no policy agenda. He’s incompetent at improving the lives of American citizens, even his own voters. But he’s good at one thing: waging reality TV personality wars against coastal elites. So now over the next few months he gets to have a personality war against Nancy Pelosi and Jerrold Nadler." Une fois de plus nous aurions droit, selon la stratégie habituelle de Donald Trump, à un affrontement entre les élites et lui.

Je vous redirige vers son texte complet ici .