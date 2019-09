Une ouverture gâchée

Oublié seul à la droite du gardien Carmine-Anthony Pagliarulo, Bergeron a inscrit le but victorieux sur un jeu de puissance alors qu’il ne restait qu’une minute et 44 secondes à égrainer au cadran, pavant la voie à une défaite de 3-2 des favoris de la foule.

Tirant de l’arrière 2-0, les Diables rouges sont revenus dans le portrait à l’aide des pièces de Pierrick Dubé et d’Édouard St-Laurent. Et avant la pénalité qui a ouvert la porte à Bergeron, les Remparts s’étaient montrés menaçants alors que la recrue James Malatesta avait été frustrée en échappée.

«Il n’y avait jamais de punition sur ce jeu, a laissé tomber l’entraîneur-chef et directeur général en parlant de celle de son défenseur Dylan Schives. Mais ce qui est encore plus décevant, c’est la façon dont les officiels ont géré le match pendant les arrêts de jeu.

«C’est frustrant, a lâché Bibeau, qui a eu droit au plus bel accueil de la part des spectateurs lors de la présentation des joueurs. On a vu ce qui s’est passé. Il y a des soirs où tu as plus de punitions (cinq avantages numériques contre un) que l’autre bord. Au moins, on les affronte de nouveau demain [samedi].»